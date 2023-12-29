Травма, полученная ребёнком при катании на ледяной горке, может быть очень серьёзной. Об этом напомнил врач-травматолог, детский ортопед АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Николай Бацаленко.
Часто на горках дети травмируются, потому что не соблюдаются основные меры безопасности, пишет Газета.Ru.
"Например, многие пренебрегают даже ношением шлема, не говоря уже о наколенниках и налокотниках. Или используют неподходящий шлем, который не способен защитить все необходимые зоны: голову, уши и подбородок. А это очень важно при возможном падении", — сказал Бацаленко.
Эксперт добавил, что причиной травм на горке также может быть выбор некачественных саней, ледянок или тюбингов, спуск на которых в принципе не безопасен. В итоге может травмироваться и сам катающийся, и другие дети на горке, которые окажутся рядом.
Бацаленко отметил, что при спуске с горки очень важно не спешить и дать отъехать предыдущему ребёнку на достаточное расстояние, чтобы гарантированно избежать столкновения. Дистанция между детьми, которые катаются с горки, должна составлять не менее нескольких метров.
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