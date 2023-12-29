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Травматолог: катаясь на ледяной горке, ребёнок обязательно должен быть в шлеме

1:19
Здоровье

Травма, полученная ребёнком при катании на ледяной горке, может быть очень серьёзной. Об этом напомнил врач-травматолог, детский ортопед АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Николай Бацаленко.

Травматолог: катаясь на ледяной горке, ребёнок обязательно должен быть в шлеме
Фото: wikimedia.org by LibertyMtn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Часто на горках дети травмируются, потому что не соблюдаются основные меры безопасности, пишет Газета.Ru.

"Например, многие пренебрегают даже ношением шлема, не говоря уже о наколенниках и налокотниках. Или используют неподходящий шлем, который не способен защитить все необходимые зоны: голову, уши и подбородок. А это очень важно при возможном падении", — сказал Бацаленко.

Эксперт добавил, что причиной травм на горке также может быть выбор некачественных саней, ледянок или тюбингов, спуск на которых в принципе не безопасен. В итоге может травмироваться и сам катающийся, и другие дети на горке, которые окажутся рядом.

Бацаленко отметил, что при спуске с горки очень важно не спешить и дать отъехать предыдущему ребёнку на достаточное расстояние, чтобы гарантированно избежать столкновения. Дистанция между детьми, которые катаются с горки, должна составлять не менее нескольких метров.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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