Перелом ноги, ушиб головы – занятия тюбингом обернулись больничной койкой

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Неуправляемый снаряд- так порой называют "ватрушку". И не зря, утверждает эксперт Pravda.Ru, специалист по экстремальным видам спорта Денис Р.

Фото: wikimedia

"Человек, который там находится, тем более ребенок, не знает, что делать, когда начинается неконтролируемое скольжение. Самым оптимальным решением будет упасть самостоятельно, перекатиться с этой ватрушки, чтобы выпасть из нее, затормозиться телом о снег", — дает практический совет опытный спортсмен.

Соседство рядом с ледяной горкой деревьев, дороги, камней увеличивает риск травмирования, напоминает эксперт. Самым безопасным будет катание на специально оборудованных склонах с необходимой для занятия этим видом спорта инфраструктурой.

"Бортики поставить, чтобы оградить вылет этих ватрушек за пределы трассы, рассчитать угол наклона, который на горе присутствует, создать комфортную широкую безопасную зону торможения, предусмотреть ловушки при торможении. Элементарные базовые меры безопасности, не дорогостоящие на самом деле, превратят забаву в шикарный безопасный аттракцион. Детям обязательно шлемы. Опять-таки, инструктаж", — напоминает наш собеседник.

Правила катания в сюжете «Как кататься на тюбинге»