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Гастроэнтеролог: начинать новогодний ужин в полночь не стоит

1:16
Здоровье

Приступать к новогодней трапезе в полночь вредно для здоровья. На это обратил внимание врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к. м.н. Евгений Белоусов.

Гастроэнтеролог: начинать новогодний ужин в полночь не стоит
Фото: Own work by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Врач напомнил, что большинство россиян весь день 31 декабря почти ничего толком не едят, готовясь к празднику, и только в полночь садятся, наконец, за стол и начинают активно есть. Однако приступать к еде в 12 ночь плохо для здоровья, подчеркнул гастроэнтеролог.

Если наедаться на голодный желудок, проблем с ЖКТ не избежать, уверен Белоусов. К тому же новогоднее чревоугодие наверняка станет причиной лишних килограммов, пишет Газета.Ru.

Ужин лучше начинать на пару часов раньше традиционного времени, посоветовал врач.

"Примерно в 22:00 — в это время можно подать основное горячее блюдо и достойно проводить уходящий год. К полуночи же лучше оставить на столе более легкие блюда — фрукты, овощные нарезки, салаты (причем постарайтесь минимизировать те, в которые добавляется майонез!) и лёгкие закуски", — объяснил Белоусов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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