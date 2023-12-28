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Травматолог перечислил семь видов травм, которые люди чаще всего получают на новогодних каникулах

1:09
Здоровье

Травматолог-ортопед Европейского медицинского центра, хирург Михаил Рязанцев рассказал, какие травмы россияне чаще всего получают во время новогодних каникул.

Травматолог перечислил семь видов травм, которые люди чаще всего получают на новогодних каникулах
Фото: openverse by Benson Kua is licensed under CC BY-SA 2.0

Если речь идёт о катании на коньках, люди при падении чаще всего ударяются копчиком или приземляются на кисть, травмируя её, пишет Газета.Ru, цитируя врача.

Во время прогулки в парке или на улице люди чаще всего всего падают на спину. А при катании на горных лыжах чаще всего от падений страдают локтевые и коленные суставы, отметил травматолог.

Рязанцев добавил, что немало бед приносит покупка некачественной пиротехники или её неправильный запуск. В этом случае люди чаще всего получают травмы пальцев рук в результате взрыва, а также ожоги.

Травматолог посоветовал не впадать в панику при падении и сразу вызывать скорую помощь, если дело серьёзно. В ожидании медиков можно принять обезболивающее, приложить к травмированной части тела холод и зафиксировать её тем, что есть под рукой.

 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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