Травматолог-ортопед Европейского медицинского центра, хирург Михаил Рязанцев рассказал, какие травмы россияне чаще всего получают во время новогодних каникул.
Если речь идёт о катании на коньках, люди при падении чаще всего ударяются копчиком или приземляются на кисть, травмируя её, пишет Газета.Ru, цитируя врача.
Во время прогулки в парке или на улице люди чаще всего всего падают на спину. А при катании на горных лыжах чаще всего от падений страдают локтевые и коленные суставы, отметил травматолог.
Рязанцев добавил, что немало бед приносит покупка некачественной пиротехники или её неправильный запуск. В этом случае люди чаще всего получают травмы пальцев рук в результате взрыва, а также ожоги.
Травматолог посоветовал не впадать в панику при падении и сразу вызывать скорую помощь, если дело серьёзно. В ожидании медиков можно принять обезболивающее, приложить к травмированной части тела холод и зафиксировать её тем, что есть под рукой.
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