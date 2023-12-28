Травматолог перечислил семь видов травм, которые люди чаще всего получают на новогодних каникулах

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Травматолог-ортопед Европейского медицинского центра, хирург Михаил Рязанцев рассказал, какие травмы россияне чаще всего получают во время новогодних каникул.

Фото: openverse by Benson Kua is licensed under CC BY-SA 2.0

Если речь идёт о катании на коньках, люди при падении чаще всего ударяются копчиком или приземляются на кисть, травмируя её, пишет Газета.Ru, цитируя врача.

Во время прогулки в парке или на улице люди чаще всего всего падают на спину. А при катании на горных лыжах чаще всего от падений страдают локтевые и коленные суставы, отметил травматолог.

Рязанцев добавил, что немало бед приносит покупка некачественной пиротехники или её неправильный запуск. В этом случае люди чаще всего получают травмы пальцев рук в результате взрыва, а также ожоги.

Травматолог посоветовал не впадать в панику при падении и сразу вызывать скорую помощь, если дело серьёзно. В ожидании медиков можно принять обезболивающее, приложить к травмированной части тела холод и зафиксировать её тем, что есть под рукой.