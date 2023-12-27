Травматолог о самой опасной ошибке при запуске фейерверков: человек наклоняется посмотреть, в чём дело

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неграмотный запуск пиротехники может грозить очень серьёзными последствиями для здоровья. Об этом напомнил врач-травматолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

Фото: openverse by Vironevaeh is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врач перечислил основные ошибки, которые допускают россияне при запуске фейерверков.

"Самая опасная ситуация: когда фейерверк отстрелял свое или перестал стрелять по каким-либо причинам, человек его разворачивает и наклоняется посмотреть, в чем же дело, и вот в этот момент происходит очередной пуск пиротехники", — рассказал Малыхин.

Травмы таким неосторожным и любопытным людям в данном случае гарантированы, предупреждает Газета.Ru.

Травматолог подчеркнул, что два главных правила, которые необходимо соблюдать при запуске пиротехники, это отходить от взрывающихся салютов на максимально далёкое расстояние и как следует закреплять пиротехнику.

Также нельзя позволять запускать фейерверки детям самостоятельно, без взрослых, добавил врач.

Правила безопасности при запуске фейерверков