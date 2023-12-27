Воспаление почек не может произойти просто под воздействием холода. Однако переохлаждение создаёт благоприятную почву для возникновения заболеваний почек. Об этом проинформировала уролог-онколог "Клиники Фомина" Дарья Фирсова.
"Холод непосредственно не вызывает цистит (воспаление в мочевом пузыре) или пиелонефрит (воспаление в почке), однако может создавать условия для развития инфекционного процесса в мочевыводящих путях", — сказала уролог.
При этом совсем другое дело, если человек внезапно попал, например, в ледяную воду — в таком случае острый воспалительный процесс неизбежен, может развиться почечная недостаточность, острый пиелонефрит и пр., пишет Газета.Ru.
Кроме того, в холода почки производят большее количество мочи, потребность в мочеиспускании возникает чаще, бывает более интенсивной и внезапной, отметила уролог.
Поэтому при возникновении позыва помочиться нужно обязательно это сделать, а также пить больше жидкости зимой, чтобы из-за обезвоживания в мочевыводящих путях не развивались инфекции.
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