Уролог Фирсова: непосредственно из-за холода болезни почек не развиваются

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Воспаление почек не может произойти просто под воздействием холода. Однако переохлаждение создаёт благоприятную почву для возникновения заболеваний почек. Об этом проинформировала уролог-онколог "Клиники Фомина" Дарья Фирсова.

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"Холод непосредственно не вызывает цистит (воспаление в мочевом пузыре) или пиелонефрит (воспаление в почке), однако может создавать условия для развития инфекционного процесса в мочевыводящих путях", — сказала уролог.

При этом совсем другое дело, если человек внезапно попал, например, в ледяную воду — в таком случае острый воспалительный процесс неизбежен, может развиться почечная недостаточность, острый пиелонефрит и пр., пишет Газета.Ru.

Кроме того, в холода почки производят большее количество мочи, потребность в мочеиспускании возникает чаще, бывает более интенсивной и внезапной, отметила уролог.

Поэтому при возникновении позыва помочиться нужно обязательно это сделать, а также пить больше жидкости зимой, чтобы из-за обезвоживания в мочевыводящих путях не развивались инфекции.