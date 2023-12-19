Уролог Малхасян назвал симптомы, указывающие на болезнь почек

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению уролога Вигена Малхасяна, существует несколько признаков заболевания почек. Специалист перечислил основные симптомы ослабления этого органа, ответственного за фильтрацию крови. В случае стабильного дискомфорта и болей в пояснице рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Уролог также предупреждает о важности внимательного наблюдения за состоянием кожи лица, рук и ног, поскольку наличие отеков может свидетельствовать о задержке жидкости в организме из-за недостаточной функции почек по ее удалению, как сообщает АиФ.

По мнению врача, также существует ряд других признаков, которые могут указывать на наличие проблем с почками: уменьшение объема мочи или ее полное отсутствие при достаточном употреблении жидкости; обнаружение пены в моче (как признак наличия белка); наличие крови в моче; повышенное артериальное давление.

Отмечается также, что существуют симптомы, характерные для продвинутых стадий почечных патологий. Эти признаки могут свидетельствовать о возможном развитии почечной недостаточности и отравлении организма: усталость и слабость, потеря аппетита и резкое снижение веса, зуд и сухость кожи, мышечные судороги и повышенная сонливость, неприятный вкус во рту, запах мочевины изо рта.