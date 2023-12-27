Врач Хисамов рассказал, что делать при ожогах петардой: чистая вода или влажная ткань

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной помощи им. А. С. Пучкова Артём Хисамов рассказал, как помочь человеку, который пострадал от взрыва петарды.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

По словам специалиста, при взрыве пиротехнических изделий, который пошёл не по плану, чаще других частей тела травмируются кисти рук и глаза.

Эксперт для оказания первой помощи пострадавшему посоветовал использовать чистую воду или намоченную ткань, а не снег и лёд.

"Первая помощь при ожогах — устранить источник воздействия, охладить чистой водой, обмотать влажной тканью. Не нужно протирать льдом или запихивать в сугроб повреждённые конечности", — сказал Хисамов в беседе с НСН.

Также в такой ситуации будет не лишним принять обезболивающий препарат, после чего нужно всё-таки вызвать скорую, или отвезти получившего травму в травмпункт.