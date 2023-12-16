Юрист Капштык напомнил о штрафах за неправильный запуск салютов

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Юрист Юрий Капштык напомнил россиянам, как и когда можно запускать салюты по закону, чтобы не получить впоследствии штраф.

Фото: openverse by Vironevaeh is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт рассказал, что по закону запуск петард и салютов можно проводить с 7.00 до 23.00, но делать это разрешается далеко не везде.

Например, в крытых помещениях запускать салюты запрещено, однако не возбраняется создать праздничное настроение при помощи бенгальских огней, сообщает Газета.Ru.

"Даже если и очень хочется, нельзя также запускать салюты с крыш, балконов, на сцене, на стадионах, спортивных площадках, во время массовых мероприятий, шествий, пикетов, демонстраций", — рассказал Капштык.

Категорически запрещено запускать салюты на территории объектов исторического и культурного наследия, в национальных парках, заповедниках, местах, имеющих отношение к религии и кладбищах. Также нельзя этого делать на железных дорогах, вблизи ЛЭП, нефте- и газопроводов.

За незаконный запуск салютов можно получить штраф от 1000 до 15 тысяч рублей для физических лиц, в то время как юрлица должны будут заплатить сумму в 300-400 тысяч рублей.

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