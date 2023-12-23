Психологи рассказали, как отпраздновать Новый год, если вы страдаете от депрессии

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Психологи составили список советов, как встретить Новый год, если вы страдаете от депрессии.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Поддерживайте обычный режим сна и питания

Вместо того чтобы провести новогодние каникулы в лежачем положении, старайтесь сохранить здоровые привычки. Уделяйте внимание сну, выходите на свежий воздух каждый день и делайте утреннюю разминку. Это поможет поддерживать биологические ритмы и избежать проблем с бессонницей, что часто бывает у людей с депрессией. Следите за рационом в праздничные дни, стараясь употреблять пищу в меру. Добавьте в свой рацион источники белка, такие как рыба, яйца и птица, которые содержат триптофан — аминокислоту, способную стимулировать выработку серотонина, известного как "гормон счастья".

Обновите рецепты для препаратов

Не дайте истечь сроку годности вашим лекарствам, записавшись к психиатру за несколько недель до начала каникул. Если планируете праздновать Новый год вдали от дома, старайтесь запастись достаточным запасом лекарств на весь период.

Поделитесь своим состоянием с близкими

Вам не обязательно раскрывать свою депрессию перед всеми родственниками, но расскажите об этом, например, родителям или организаторам вечеринки. Это поможет избежать ненужных вопросов и неудобных ситуаций.

Если близкие не понимают вас, предоставьте им статьи или видео о депрессии для лучшего понимания. В случае затруднений скажите, что последние недели были трудными на работе, и вы еще восстанавливаетесь.

Подготовьтесь к неудобным вопросам

Для некоторых людей празднование Нового года в семейном кругу может вызывать тревогу и панические атаки. Подготовьтесь заранее к навязчивым вопросам родственников, чтобы избежать неловких ситуаций. Если вам неудобно отвечать на определенные вопросы, старайтесь уйти от них тактично.

Не подводите итоги года

Если процесс обзора года вызывает у вас негативные эмоции, откажитесь от него. Сосредоточьтесь только на положительных моментах, например, на том, что вы начали лечение депрессии, если таковая была диагностирована.

Когда чувствуете желание себя упрекнуть, обратитесь за помощью, например, к психотерапевту. Если это невозможно в праздничные дни, ведите дневник, чтобы выразить свои чувства и освободиться от негатива.

Не стремитесь к идеальности

Желание сделать праздник безупречным может добавить стресса. Помните, что главное — отметить праздник, а не идеально организовать вечеринку. Не зацикливайтесь на деталях, которые, как кажется вам, несовершенны. Напоминайте себе, что гости, вероятно, не заметят мелких недочетов. Обсуждайте свои сомнения с друзьями — они, возможно, испытывают те же чувства.

Составьте план подготовки

Разделите задачу по подготовке к Новому году на мелкие шаги и выполняйте их постепенно, избегая суеты за день до вечеринки. Создайте список задач с категориями "Быстро сделать", "Требует времени", "Нужна помощь". Делегируйте задачи, чтобы сохранить свои силы.

Позвольте себе отдыхать

Не стесняйтесь делегировать ответственность и отказываться от невыполнимых задач. Оцените свои возможности и выполняйте только то, что под силу вам, не в ущерб своему благополучию.