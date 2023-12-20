Врач-терапевт "Клиники Фомина" Анна Симбирцева рассказала о пользе витамина Е, который препятствует старению организма.
Медик рассказала, что витамин Е является жирорастворимым витамином, источниками которого являются различные виды орехов (миндаль, фундук, арахис), семечки кунжута, подсолнечника, льна, оливковое и подсолнечное масла, зелёные листовые овощи.
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Симбирцева советует потреблять продукты с содержанием витамина Е, который замедляет процессы старения, вместе с жирами для лучшего усвоения.
"Витамин Е является антиоксидантом, то есть защищает организм от свободных радикалов и блокирует образование веществ, способствующих развитию онкологии, а также участвует в противовоспалительных процессах", — цитирует слова Симбирцевой "Вечерняя Москва".
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