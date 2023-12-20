Врач-терапевт рассказала о витамине Е, который замедляет старение и спасает от онкологии

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт "Клиники Фомина" Анна Симбирцева рассказала о пользе витамина Е, который препятствует старению организма.

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Медик рассказала, что витамин Е является жирорастворимым витамином, источниками которого являются различные виды орехов (миндаль, фундук, арахис), семечки кунжута, подсолнечника, льна, оливковое и подсолнечное масла, зелёные листовые овощи.

Ранее учёные нашли связь между недостатком витамина B12 и депрессией.

Симбирцева советует потреблять продукты с содержанием витамина Е, который замедляет процессы старения, вместе с жирами для лучшего усвоения.

"Витамин Е является антиоксидантом, то есть защищает организм от свободных радикалов и блокирует образование веществ, способствующих развитию онкологии, а также участвует в противовоспалительных процессах", — цитирует слова Симбирцевой "Вечерняя Москва".