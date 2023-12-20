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Врач Ломова нашла ряд безопасных для печени алкогольных напитков

1:59
Здоровье

Врач гастроэнтеролог из клиники "СМ-Клиника" Валерия Ломова, в беседе с "Газетой.Ru", подчеркнула серьезный вред, который алкоголь приносит печени. Она отметила, что любой вид алкоголя напрямую повреждает гепатоциты — клетки печени, способствуя развитию фиброза и увеличивая риск цирроза.

Врач Ломова нашла ряд безопасных для печени алкогольных напитков
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Доктор Ломова особо выделила коктейли как наиболее вредные напитки для печени из-за содержания в них сахара, химических консервантов и красителей. Она пояснила, что сахар, скапливающийся в печени в виде жира, может привести к стеатозу печени. Ликеры также считаются опасными из-за высокого содержания сахара и спирта, что увеличивает риск злоупотребления из-за приятного вкуса.

Согласно Ломовой, шампанское также представляет угрозу для печени из-за большого содержания сахара и газа, который ускоряет процессы опьянения и способствует гниению в кишечнике.

Тем не менее умеренное употребление красного сухого вина, по мнению специалиста, может быть безопасным для печени. Она отметила, что в хорошем красном вине содержатся ресвератрол и другие антиоксидантные вещества, защищающие клетки от вредных воздействий. Белое вино в умеренных количествах также не представляет угрозы для печени.

Качественная водка, при соблюдении безопасных доз, может быть относительно безопасной для печени, так как в ней отсутствует сахар и химические добавки. Аналогичное утверждение справедливо и для коньяка, который в небольших количествах даже может оказывать положительное воздействие на давление.

Однако, по словам Ломовой, пиво может быть особенно опасным из-за высокого содержания калорий и фитоэстрогенов. Частое употребление пива может привести к проблемам с лишним весом из-за привычки не ограничиваться одной бутылкой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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