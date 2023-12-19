Уролог Касаткин рассказал о симптомах, говорящих о снижении тестостерона у мужчин

0:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уролог-андролог Юрий Кастрикин рассказал о возрастном андрогенном дефиците (ВАД), отмечая, что изменения в самочувствии мужчины могут свидетельствовать о снижении уровня тестостерона.

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Симптомы ВАД могут варьироваться, включая снижение либидо, эректильную дисфункцию, усталость и изменения настроения.

Врач рекомендует обратиться к специалисту при обнаружении этих симптомов для проведения подробных исследований.