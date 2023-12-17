Frontiers in Nutrition: жирная еда ухудшает кровоснабжение мозга при стрессе

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, выявило, что употребление жирной пищи перед стрессовым событием может существенно ухудшить работу сосудов и снабжение мозга кислородом.
В рамках эксперимента 21 здорового молодого человека участвовали в стрессовой ситуации, выполняя математические задания после употребления пищи с высоким (56,5 г) и низким (11,4 г) содержанием жиров. Результаты показали, что жирная пища приводила к нарушению работы сосудов и снижению снабжения кислородом префронтальной коры головного мозга, сохраняя эти эффекты еще 90 минут после стрессового события. Участники, потребившие менее жирную пищу, восстанавливались быстрее.
Употребление жирной пищи привело к ухудшению функции сосудов на 1,74%, что, согласно предыдущим исследованиям, может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13%.
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