Frontiers in Nutrition: жирная еда ухудшает кровоснабжение мозга при стрессе

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, выявило, что употребление жирной пищи перед стрессовым событием может существенно ухудшить работу сосудов и снабжение мозга кислородом.

Фото: openverse by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.

В рамках эксперимента 21 здорового молодого человека участвовали в стрессовой ситуации, выполняя математические задания после употребления пищи с высоким (56,5 г) и низким (11,4 г) содержанием жиров. Результаты показали, что жирная пища приводила к нарушению работы сосудов и снижению снабжения кислородом префронтальной коры головного мозга, сохраняя эти эффекты еще 90 минут после стрессового события. Участники, потребившие менее жирную пищу, восстанавливались быстрее.

Употребление жирной пищи привело к ухудшению функции сосудов на 1,74%, что, согласно предыдущим исследованиям, может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13%.