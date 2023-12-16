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Нутрициолог Русанова назвала безопасную дозу алкоголя на Новый год

1:09
Здоровье

Нутрициолог Дарья Русанова отметила, что при умеренном употреблении алкоголя в организме не происходит значительного вреда, а определенные спиртные напитки, такие как пиво, сидр и сухое вино, могут благотворно воздействовать на состояние микробиоты кишечника.

Нутрициолог Русанова назвала безопасную дозу алкоголя на Новый год
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Если говорить о безопасных дозах, то для мужчин это не превышает 2-х порций (юнитов) в день, в то время как для женщин рекомендуется не более одной порции. Под порцией подразумевается 50 грамм крепкого алкоголя, один бокал вина, одна кружка пива и так далее", — сообщила специалист.

Она также предостерегла от употребления шампанского из-за возможности быстрого опьянения из-за газов и посоветовала ограничиться одним бокалом в новогоднюю ночь, сообщает "Общественная служба новостей".

"Избыток игристых вин может вызвать головную боль, сонливость, тошноту и так далее. Поэтому рекомендуется потреблять шампанское с умеренностью. Употребление более одного бокала или использование его как основного напитка не рекомендуется", — посоветовала Русанова.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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