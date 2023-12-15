Пятница, 15 декабря оказался днем, когда люди занимаются сексом реже, чем в любой другой день года. По крайней мере, к такому мнению пришли в Великобритании.
Такой вывод сделан на анализе резкого спада интереса британцев к приобретению презервативов и прочих средств контрацепции.
Британский семейный врач Бабак Ашрафи сообщила изданию Daily Mail, что это связано с эффектом так называемой "зимней вагины".
Недостаток влаги в воздухе, а также использование отопления в помещениях приводят к тому, что "влагалище и окружающая его область могут стать сухими, зудящими и раздраженными". Понятно, что тут не до секса.
И на это дополнительно накладывается фактор предпраздничной суеты, что приводит к стрессовому состоянию, а это влияет на либидо.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".