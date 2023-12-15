Специалисты назвали 15 декабря самым несексуальным днем года

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пятница, 15 декабря оказался днем, когда люди занимаются сексом реже, чем в любой другой день года. По крайней мере, к такому мнению пришли в Великобритании.

Фото: openverse by tinafranklindg is licensed under CC BY 2.0

Такой вывод сделан на анализе резкого спада интереса британцев к приобретению презервативов и прочих средств контрацепции.

Британский семейный врач Бабак Ашрафи сообщила изданию Daily Mail, что это связано с эффектом так называемой "зимней вагины".

Недостаток влаги в воздухе, а также использование отопления в помещениях приводят к тому, что "влагалище и окружающая его область могут стать сухими, зудящими и раздраженными". Понятно, что тут не до секса.

И на это дополнительно накладывается фактор предпраздничной суеты, что приводит к стрессовому состоянию, а это влияет на либидо.

Как ВЕРНУТЬ ЛИБИДО женщине. Физиология и психология влечения