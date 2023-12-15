Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД рассказали, что грозит водителям, забывшим дома права и СТС: эвакуация авто
Терапевт поделилась с Pravda.Ru своим мнением о плюсах и минусах для здоровья интенсивной расчистки снега с лопатой в руках
Бренд спортивной обуви Sprandi возобновит продажи в России
Книги Акунина и Быкова* убирают из продажи
Эксперт Pravda.Ru считает дневной сон полезным для взрослых
Заменит майонез: рецепт простого соуса для заправки салатов
ГИБДД: отвлечение от дороги и ещё четыре вредные привычки водителей часто приводят к ДТП
ГИБДД: инспекторы ДПС заглядывают через плечо водителя при проверке документов для проверки неисправностей
Украину примут в Евросоюз не раньше 2030 года

Специалисты назвали 15 декабря самым несексуальным днем года

0:53
Здоровье

Пятница, 15 декабря оказался днем, когда люди занимаются сексом реже, чем в любой другой день года. По крайней мере, к такому мнению пришли в Великобритании.

Специалисты назвали 15 декабря самым несексуальным днем года
Фото: openverse by tinafranklindg is licensed under CC BY 2.0

Такой вывод сделан на анализе резкого спада интереса британцев к приобретению презервативов и прочих средств контрацепции.

Британский семейный врач Бабак Ашрафи сообщила изданию Daily Mail, что это связано с эффектом так называемой "зимней вагины".

Недостаток влаги в воздухе, а также использование отопления в помещениях приводят к тому, что "влагалище и окружающая его область могут стать сухими, зудящими и раздраженными". Понятно, что тут не до секса.

И на это дополнительно накладывается фактор предпраздничной суеты, что приводит к стрессовому состоянию, а это влияет на либидо.

Как ВЕРНУТЬ ЛИБИДО женщине. Физиология и психология влечения
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО

Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".

Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Сергей Лазарев высмеял Киркорова и Тодоренко за участие в фильме "Ёлки 10"
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Арестович*: "Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками"
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Белград хочет вернуть сербов на родину  Михаил Плисюк Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин
Украина не войдёт в НАТО и отдаст России территории, но есть условие, заявили в США
F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы. Россия предупреждает — не надо
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
Последние материалы
Терапевт поделилась с Pravda.Ru своим мнением о плюсах и минусах для здоровья интенсивной расчистки снега с лопатой в руках
Бренд спортивной обуви Sprandi возобновит продажи в России
Специалисты назвали 15 декабря самым несексуальным днем года
Книги Акунина и Быкова* убирают из продажи
Директор ЦДКЖ Евгений Чирков: Люди сейчас остро нуждаются в народном творчестве
Эксперт Pravda.Ru считает дневной сон полезным для взрослых
Заменит майонез: рецепт простого соуса для заправки салатов
ГИБДД: отвлечение от дороги и ещё четыре вредные привычки водителей часто приводят к ДТП
ГИБДД: инспекторы ДПС заглядывают через плечо водителя при проверке документов для проверки неисправностей
Украину примут в Евросоюз не раньше 2030 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников