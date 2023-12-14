Свежее исследование, проведенное специалистами из медицинской школы Вашингтонского университета в США, выявило важную связь между употреблением табака и уменьшением объема головного мозга.
В рамках исследования ученые проанализировали информацию о более чем 40 тысячах человек из Биобанка Великобритании, крупнейшего хранилища биологических образцов. Основное внимание было сосредоточено на 32,094 участниках, у которых проводился анализ данных о объеме мозга, продолжительности курения и предрасположенности к этой привычке. Для оценки состояния мозга использовалась компьютерная томография (КТ), сообщает "Стерлеград".
Полученные результаты подтвердили влияние курения на уменьшение объема мозга. Особенно заметно было, что степень уменьшения мозга коррелирует с количеством выкуриваемых сигарет: чем больше курильщик выкуривает, тем больше наблюдается уменьшение мозга. Ученые связали это явление с биологическим старением и повышенным риском развития деменции.
Исследователи также акцентировали внимание на необратимости этих изменений. Оказалось, что у бывших курильщиков объем мозга не восстанавливается до уровня, сравнимого с некурящими, даже после продолжительного отказа от сигарет.
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