Врач Никитина назвала способы борьбы с гриппом: вакцинация и маски

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ. Врач-эпидемиолог Ольга Никитина подчеркивает, что наиболее распространенным является грипп типа А, известный как "свиной грипп". Заражение происходит воздушно-капельным путем при близком контакте с больным.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Симптомы аналогичны обычному гриппу:

повышение температуры;

заложенность носа;

кашель;

слабость.

Осложнения могут быть предотвращены своевременным обращением к врачу и правильным лечением. Вирусная пневмония, особенно опасная для детей, беременных и людей с хроническими болезнями легких, может возникнуть при неверной терапии. Врач рекомендует вакцинацию как одно из наиболее эффективных средств профилактики гриппа, сообщает 56orb.ru.

В период увеличения инфекционных заболеваний важными мерами являются использование медицинских масок, избегание прикосновений к лицу, тщательная гигиена рук и периодическое орошение носа изотоническим раствором морской воды. Рекомендуется также обрабатывать поверхности гаджетов антисептиками и при появлении симптомов проконсультироваться с врачом перед началом приема противовирусных препаратов.