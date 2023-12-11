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Диетолог Жаровская: употребление фастфуда провоцирует упадок сил

1:01
Здоровье

Врач-диетолог Татьяна Жаровская подчеркнула, что регулярное употребление фастфуда и алкоголя может привести к ухудшению общего состояния организма, сообщает Газета.Ru.

Диетолог Жаровская: употребление фастфуда провоцирует упадок сил
Фото: Оpenverse by pointnshoot is licensed under "Cheese Lover's Burger at Barney's Gourmet Hamburgers" by pointnshoot is licensed under CC BY 2.0.

По словам врача, продукты типа чипсов, сухариков или популярных сочетаний, таких как булочка с жареной котлетой, могут отнимать энергию, так как организму требуется значительное количество ресурсов для их переваривания. Она отметила, что такие продукты обладают низкой пищевой ценностью.

Татьяна Жаровская подчеркнула, что особенно вредны продукты, содержащие насыщенные гидрогенизированные жиры и трансжиры. Также не рекомендуется употребление продуктов из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара, так как после их употребления через некоторое время человек почувствует потребность в перекусе.

Эксперт отметила, что алкоголь также может отнимать энергию, поскольку он негативно влияет на функцию печени.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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