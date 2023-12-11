Врач-диетолог Татьяна Жаровская подчеркнула, что регулярное употребление фастфуда и алкоголя может привести к ухудшению общего состояния организма, сообщает Газета.Ru.
По словам врача, продукты типа чипсов, сухариков или популярных сочетаний, таких как булочка с жареной котлетой, могут отнимать энергию, так как организму требуется значительное количество ресурсов для их переваривания. Она отметила, что такие продукты обладают низкой пищевой ценностью.
Татьяна Жаровская подчеркнула, что особенно вредны продукты, содержащие насыщенные гидрогенизированные жиры и трансжиры. Также не рекомендуется употребление продуктов из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара, так как после их употребления через некоторое время человек почувствует потребность в перекусе.
Эксперт отметила, что алкоголь также может отнимать энергию, поскольку он негативно влияет на функцию печени.
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