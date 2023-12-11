Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Ученые назвали главную угрозу человечества к 2050 году
Косметолог Кольгуненко назвала пять типов старения лица
Правительство РФ заявило, что в 2024 году водителей будут меньше штрафовать
Водителям рассказали, как они портят коробку-автомат при проверке масла
Украинский обозреватель Ларин: Киев бросает на гибель боевиков "волну за волной" через Днепр
  Где будет харчеваться самопровозглашенная интеллигенция на Новый Год
МИД: трибунал для украинского режима обнародует преступления Зеленского, Ермака и Резникова
В ГИБДД объяснили, где должны лежать огнетушитель и аптечка в автомобиле

Трихолог Курская назвала причины появления прыщей на голове

1:11
Здоровье

Появление угрей на коже головы может быть результатом различных заболеваний и факторов состояния. Специалист в области трихологии и косметологии Анастасия Курская раскрыла причины этого явления.

Трихолог Курская назвала причины появления прыщей на голове
Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чаще всего прыщи на голове возникают из-за избыточной секреции сальных желез. Согласно мнению эксперта, уровень секреции и, следовательно, повышенный риск появления угрей на голове, связан с гормональными изменениями, такими как беременность и половое созревание.

Также стресс, будь то продолжительный или краткосрочный, может стать неожиданной причиной этого неприятного состояния. Кроме того, угри на голове могут быть вызваны бактериальной инфекцией, неправильным уходом за кожей головы, аллергией, обусловленной применением различных средств для ухода за волосами. Иногда медицинские проблемы, такие как дерматит или псориаз, могут быть причиной угрей на голове, сообщает "Чемпионат".

Поэтому, если вы часто сталкиваетесь с проблемой угрей на голове, рекомендуется обратиться к трихологу, который проведет диагностику и предложит соответствующее лечение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ткаченко Ирина
Дерматолог-трихолог
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
Популярное
Украина - в составе России: Путин услышал бойцов ВС РФ

У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.

"У Украины нет будущего": Путин определился с главной целью СВО
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Филипп Киркоров об отдыхе, семье и новом шоу: взгляд в будущее поп-короля
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Иван Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
Сплошная, пригорок: тысячи аварий из-за неправильного давления в шинах
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
Последние материалы
Украинский обозреватель Ларин: Киев бросает на гибель боевиков "волну за волной" через Днепр
Трихолог Курская назвала причины появления прыщей на голове
  Где будет харчеваться самопровозглашенная интеллигенция на Новый Год
МИД: трибунал для украинского режима обнародует преступления Зеленского, Ермака и Резникова
В ГИБДД объяснили, где должны лежать огнетушитель и аптечка в автомобиле
В ГИБДД придумали, как сократить штрафы по фотовидеофиксации
Исследование ВОЗ показало опасность переработок: 750 тысяч человек в год
Популярные ароматы женских духов, которые ненавидят мужчины
Полковник СБУ Костенко: ВСУ "и рядом не стоят" со стратегическим вооружением России
В Киеве прозвучала серия мощных взрывов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников