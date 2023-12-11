Трихолог Курская назвала причины появления прыщей на голове

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление угрей на коже головы может быть результатом различных заболеваний и факторов состояния. Специалист в области трихологии и косметологии Анастасия Курская раскрыла причины этого явления.

Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чаще всего прыщи на голове возникают из-за избыточной секреции сальных желез. Согласно мнению эксперта, уровень секреции и, следовательно, повышенный риск появления угрей на голове, связан с гормональными изменениями, такими как беременность и половое созревание.

Также стресс, будь то продолжительный или краткосрочный, может стать неожиданной причиной этого неприятного состояния. Кроме того, угри на голове могут быть вызваны бактериальной инфекцией, неправильным уходом за кожей головы, аллергией, обусловленной применением различных средств для ухода за волосами. Иногда медицинские проблемы, такие как дерматит или псориаз, могут быть причиной угрей на голове, сообщает "Чемпионат".

Поэтому, если вы часто сталкиваетесь с проблемой угрей на голове, рекомендуется обратиться к трихологу, который проведет диагностику и предложит соответствующее лечение.