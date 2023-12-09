Врачи сказали, есть ли необходимость приема витамина D зимой

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям, чья пища богата жирной рыбой и цельными злаками, зимой не требуется прием витаминов D в виде добавок. Этот витамин необходим для поддержания здоровья костей и нормального функционирования иммунной системы. Естественным источником витамина D являются прямые солнечные лучи, которые попадают на кожу человека. Однако зимой длительность светового дня уменьшается, что может привести к дефициту витамина в организме.

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Несмотря на это, солнце не единственный источник витамина D, и его также можно получить из пищи и добавок. Жирная рыба, цельные злаки, апельсиновый сок и молоко являются богатыми этим витамином продуктами. Увеличив долю этих продуктов в рационе, можно избежать необходимости приема дополнительных витаминов. Чтобы точно определить уровень витамина D в организме, рекомендуется провести анализ крови, сообщает gtrk-vyatka.