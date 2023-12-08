Специалист Джованнуччи: японская кухня полезна для профилактики деменции

Профессор Эдвард Джованнуччи из Гарвардского университета выдвигает идею о том, что китайская и японская кухни могут способствовать предотвращению развития болезни Альцгеймера и деменции.
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.
В его мнении, национальные кухни Китая, Японии, Индии, а также рацион жителей Средиземноморья, богатые овощами, зеленью, фруктами, орехами и морепродуктами, предоставляют необходимые элементы для профилактики когнитивных расстройств.
Джованнуччи подчеркивает, что диета, не уделяющая особого внимания мясу, особенно красному мясу, насыщенным жирам и ультраобработанным продуктам, связана с уменьшенным риском заболевания Альцгеймера. Он также указывает на связь старческого слабоумия с пассивным образом жизни и ожирением, а также упоминает возможные факторы, такие как заболевания сердца, диабет и некоторые виды рака, как потенциальные провокаторы деменции.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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