Специалист Джованнуччи: японская кухня полезна для профилактики деменции

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор Эдвард Джованнуччи из Гарвардского университета выдвигает идею о том, что китайская и японская кухни могут способствовать предотвращению развития болезни Альцгеймера и деменции.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

В его мнении, национальные кухни Китая, Японии, Индии, а также рацион жителей Средиземноморья, богатые овощами, зеленью, фруктами, орехами и морепродуктами, предоставляют необходимые элементы для профилактики когнитивных расстройств.

Джованнуччи подчеркивает, что диета, не уделяющая особого внимания мясу, особенно красному мясу, насыщенным жирам и ультраобработанным продуктам, связана с уменьшенным риском заболевания Альцгеймера. Он также указывает на связь старческого слабоумия с пассивным образом жизни и ожирением, а также упоминает возможные факторы, такие как заболевания сердца, диабет и некоторые виды рака, как потенциальные провокаторы деменции.

Тысячелетние принципы японской кухни