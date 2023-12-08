Аллерголог-иммунолог рассказала об аллергических реакциях на вакцины: вплоть до анафилактического шока

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих в беседе с Pravda.Ru рассказала, какие аллергические реакции могут вызвать вакцины.

Фото: openverse.org by Daniel Paquet is licensed under CC BY 2.0

Медик объяснила, что распространёнными видами аллергии может быть аллергия на животных и на белок куриного яйца.

"Это компонент овальбумин, который содержится во многих вакцинах. Когда пишут "вакцина на основе куриного белка". Овальбумин — это растворимый компонент, это термолабильный компонент. Человек яйца есть может. А когда в вакцине присутствует этот овальбумин, может быть реакция вплоть до анафилактического шока на этот компонент вакцины", — рассказала эксперт.

Иммунолог отметила, что люди с аллергией на животных могут получить реакцию на препараты на основе сыворотки млекопитающих.

"В основе инструкции пишут "препарат на основе сыворотки свиней, молодых бычков" и так далее. И это касается тоже разных омолаживающих препаратов — вот в чем опасность. Сейчас есть диагностические возможности для того, чтобы определить наличие антител реагиновых, иммуноглобулинов Е к бычьему сывороточному альбумину и к альбумину куриного яйца", — объяснила специалист.

Рыжих рассказала, что узнать о наличии аллергии можно с помощью исследования в лаборатории.

"Что касается аллергии на животных, она очень часто сочетается с аллергией к пылевым клещам. И это состояние тоже лечится аллерген-специфической иммунотерапией. Сейчас есть даже вакцина в виде леокализированных таблеток, которые можно принимать дома. Это безопасный способ лечения аллергии", — объяснила эксперт.

Медик отметила, что сущетсвуют анализы на специфические иммуноглобулины Е и к креветке, и к свинине, и к рыбе.