Безопасный Новый год: как избежать зимних травм в коварную погоду

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом зимы растет риск получения травм, особенно на скользких дорогах. Врач-травматолог Валерий Воловик дает советы, как избежать травм в зимний период.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Он подчеркивает важность выбора правильной обуви и осторожности на улицах, особенно для пожилых людей.

Как сообщает newizv.ru, эксперт также рассказывает, как правильно падать, чтобы минимизировать риск травмирования, и предостерегает от самостоятельных попыток вправить повреждения.

попытаться успеть присесть, чтобы сохранить равновесие.

сгруппироваться и напрячь мышцы

принять позу эмбриона.

постараться завалиться на бок

постараться максимально защитить локти и колени.

Наконец, врач обращает внимание на необходимость вызова скорой помощи и правил оказания первой помощи при травмах.