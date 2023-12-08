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Иммунолог Миневич рассказала о вреде горчичников в лечении

1:45
Здоровье

Врач-иммунолог Юлия Миневич высказала свое мнение относительно использования горчичников в лечении. В прошлом эти средства были популярны, и их применение не вызывало сомнений, но сегодня они утратили свою популярность. Тем не менее, врач Миневич подчеркивает как плюсы, так и возможные риски при использовании горчичников.

Иммунолог Миневич рассказала о вреде горчичников в лечении
Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Существует научное обоснование использования горчичного порошка. При его смешивании с водой горчичник выделяет аллиловое масло, которое раздражает рецепторы кожи, способствуя расширению кровеносных сосудов внутренних органов. Это может помочь уменьшить боль и ускорить рассасывание воспалительных очагов. Горчичники могут быть эффективны при лечении простуды, особенно в начальные дни заболевания, помогая облегчить симптомы, такие как кашель, затрудненное дыхание и общее недомогание, сообщает "В Татарстане".

Однако есть ситуации, когда применение горчичников не рекомендуется. Их не следует использовать при заболеваниях кожи, высокой температуре (выше 38 градусов), легочном кровотечении, резком снижении или отсутствии чувствительности кожи, а также при наличии злокачественных новообразований. Неправильное использование может вызвать раздражение или ожоги кожи, поэтому важно соблюдать рекомендации по продолжительности процедуры и ее правильному проведению.

Также следует отметить, что горчичники не рекомендуется применять детям до 5 лет и беременным женщинам. Перед началом процедуры рекомендуется консультироваться с врачом, чтобы избежать возможных рисков и противопоказаний.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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