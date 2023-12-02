У людей, страдающих болезнью Меньера, которая вызывает головокружение, сосудистая оболочка глаза утолщена.
Издание The Laryngoscope напоминает, что болезнь Меньера представляет из себя редко встречающееся невоспалительное заболевание внутреннего уха. Оно проявляется тошнотой, головокружением, а также проблемами со слухом, вплоть до глухоты. Учёные полагают, что такой результат даёт увеличение скопления жидкости в лабиринте — части внутреннего уха. Однако почему так происходит, они объяснить не могут.
Учёные из Гуйланского университета медицинских наук в Раште (Иран) провели сравнительный анализ одинакового количества сосудистой оболочки глаза (хориоидеи) у здоровых людей и тех, у кого была диагностирована болезнь Меньера.
Эксперты выяснили, что у людей, страдающих болезнью Меньера, на стороне пораженного уха выше толщина хориоидеи, контролируемой тройничным (лицевым) нервом.
Таким образом специалисты предположили, что болезнь Меньера является нейрососудистым отклонением.
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