The Laryngoscope: учёные назвали новый признак болезни Меньера, вызывающей головокружение

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У людей, страдающих болезнью Меньера, которая вызывает головокружение, сосудистая оболочка глаза утолщена.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Издание The Laryngoscope напоминает, что болезнь Меньера представляет из себя редко встречающееся невоспалительное заболевание внутреннего уха. Оно проявляется тошнотой, головокружением, а также проблемами со слухом, вплоть до глухоты. Учёные полагают, что такой результат даёт увеличение скопления жидкости в лабиринте — части внутреннего уха. Однако почему так происходит, они объяснить не могут.

Учёные из Гуйланского университета медицинских наук в Раште (Иран) провели сравнительный анализ одинакового количества сосудистой оболочки глаза (хориоидеи) у здоровых людей и тех, у кого была диагностирована болезнь Меньера.

Эксперты выяснили, что у людей, страдающих болезнью Меньера, на стороне пораженного уха выше толщина хориоидеи, контролируемой тройничным (лицевым) нервом.

Таким образом специалисты предположили, что болезнь Меньера является нейрососудистым отклонением.

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