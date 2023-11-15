У 80 процентов диабетиков имеются заболевания глаз

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подавляющее большинство больных сахарным диабетом (80%) страдают от заболеваний глаз. На это указала офтальмохирург, профессор Татьяна Шилова.

Фото: CC BY-SA 3.0: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1059453

"Сахарный диабет отражается на зрении в 80% случаев. При заболевании возникают гормональные нарушения в щитовидной и поджелудочной железе, в результате глюкоза плохо усваивается и накапливается в крови. Это отрицательно влияет на работу многих органов и систем", — объяснила Шилова.

Наиболее распространённым симптомом сахарного диабета является ухудшение зрения, добавила врач.

Одним из тяжёлых осложнений сахарного диабета является диабетическая ретинопатия, которая представляет из себя поражение сетчатой оболочки глаз на фоне постепенного разрушения сосудов из-за высокого уровня сахара в крови.

Также сахарный диабет может привести к глаукоме и катаракте, пишет Газета.Ru.

Врач добавила, что для коррекции диабетической ретинопатии и других заболеваний глаз, затрагивающих сетчатку глаза, в современной медицине используются витрэктомия и лазерная коагуляция.

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