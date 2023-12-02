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Ученые Швеции научились определять предрасположенность к долголетию по крови

2:03
Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Каролинского института в Швеции, включало в себя анализ образцов крови 44 тысяч человек с целью выявления ключевых биомаркеров, связанных с продолжительностью жизни.

Ученые Швеции научились определять предрасположенность к долголетию по крови
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Продолжительность научной работы составила 35 лет, и результаты ее были наконец озвучены. В ходе исследования ученые провели сравнение 12 показателей крови среди людей, достигших возраста 100 лет, и остальных участников.

Среди анализируемых показателей были холестерин и уровень сахара, отражающие метаболизм, мочевая кислота, креатинин как индикатор воспаления, железо как маркер анемии, а также ферменты, связанные с функцией печени. В результате исследования было установлено, что у лиц, достигших столетнего возраста, отмечаются более низкие значения сахара, креатинина и мочевой кислоты.

Как отметил один из авторов исследования Карин Модиг: показатели крови зависят не только от генетических предпосылок, но и от образа жизни. Поэтому медики и ученые рекомендуют регулярно контролировать уровень холестерина, поскольку избыток низкоплотных липопротеинов может оказывать вредное воздействие на организм.

Существует несколько способов достичь этого. Во-первых, рекомендуется сократить потребление мяса, выпечки, жирных молочных продуктов и кокосового масла. Также важно следить за уровнем глюкозы в крови, чтобы избежать развития сахарного диабета и уменьшить избыток мочевой кислоты в организме, сообщает МедиаПоток.

Кроме того, специалисты рекомендуют ограничить употребление вина, сыра, моллюсков, мясных субпродуктов и бекона, а также соли и красного мяса, а увеличить потребление продуктов, богатых клетчаткой. В этом контексте полезными продуктами считаются чечевица, нут, фасоль, орехи кешью, изюм и капуста.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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