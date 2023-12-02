Исслелователи Гарвардского университета призвали верить мужчинам, когда те говорят о приближающейся смерти при температуре тела 37 градусов.
Учёные подтвердили, что мужчины "страдают" сильнее при простудных заболеваниях, так как женский иммунитет крепче.
В Гарварде отметили, что мужчина не врёт, когда говорит, что умирает при температуре 37С. Женщины, у которых высокий уровень эстрогена и прогестерона и низкий уровень тестостерона, гораздо легче переносят высокую температуру тела.
К таким выводам исследователи пришли, изучая мышей, болеющих бактериальной пневмонией.
Ранее медики призвали соблюдать постельный режим при ОРВИ.
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