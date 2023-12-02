В Гарварде доказали, что мужчины не врут, когда говорят, что умирают при температуре 37С

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исслелователи Гарвардского университета призвали верить мужчинам, когда те говорят о приближающейся смерти при температуре тела 37 градусов.

Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Учёные подтвердили, что мужчины "страдают" сильнее при простудных заболеваниях, так как женский иммунитет крепче.

В Гарварде отметили, что мужчина не врёт, когда говорит, что умирает при температуре 37С. Женщины, у которых высокий уровень эстрогена и прогестерона и низкий уровень тестостерона, гораздо легче переносят высокую температуру тела.

К таким выводам исследователи пришли, изучая мышей, болеющих бактериальной пневмонией.

Ранее медики призвали соблюдать постельный режим при ОРВИ.