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Врач Банный заявил, что кофе снижает риск цирроза и онкологии

0:43
Здоровье

Врач-специалист из лаборатории "Гемотест" Денис Банный поделился информацией о полезных свойствах кофе. Он отметил, что кофеин способен предотвращать образование камней в желчном пузыре, снижать риск развития сахарного диабета второго типа, укреплять кровеносные сосуды, а также уменьшать концентрацию вредного холестерина и триглицеридов в крови.

Врач Банный заявил, что кофе снижает риск цирроза и онкологии
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Банный также выделил антиоксидантные свойства данного напитка. Кроме того, он отметил, что кофе способствует справлению со стрессом за счет увеличения выработки гормона дофамина, сообщает RT.

Эксперт рекомендует употребление не более 40 мг кофеина в день.

Кофе спасает печень от цирроза
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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