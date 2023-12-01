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Врачи назвали обезжиренные молочные продукты едой, в которой самое полезное заменили вредным

1:53
Здоровье

Врачи настаивают на том, чтобы не верить рекламе и внимательно изучать состав продуктов на этикетке, так как всё больше людей стремятся правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Однако многие предпочитают обезжиренное молоко, творог с 0% жирности и сметану с низким содержанием жира. Такой выбор существенно снижает пользу продукта. Специалисты отмечают, что кальций из таких продуктов усваивается организмом хуже.

Врачи назвали обезжиренные молочные продукты едой, в которой самое полезное заменили вредным
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Витаминами в организме считаются соки и нектары, но в действительности они содержат только витамин С и иногда каротиноиды. Для улучшения вкуса таким продуктам добавляют большое количество сахара.

Вредны и йогурты с творожками. Считается, что содержащиеся в них лактобактерии, что благотворно влияют на пищеварение.

"Так можно сказать о натуральных, свежих, не прошедших термическую обработку кисломолочных продуктах без красителей и добавок", — предупредили специалисты здоровое-питание.рф.

Возможно, человек не заметит, как получит почти всю дневную норму сахара с помощью вкусных творожков, особенно фруктовых. Интересно отметить, что в некоторых случаях содержание сахара в них может достигать до 15%.

Первым продуктом, который должен быть исключён из рациона, является сахар, сказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Его потребление в больших количествах может привести к возникновению серьёзных заболеваний сосудов и других недугов.

"Первый и основной продукт (опасный для сосудов и сердца — Прим. Ред.), что может прозвучать очень неожиданно, это не свинина, не сало, не какое-то жирное мясо, а сахар", — уточнила врач.

Сахар: свободный, вредный и полезный
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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