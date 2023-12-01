Врач Шамалов рассказал, что из-за Covid-19 россияне сталкиваются различными болезнями

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов поделился информацией о заметном воздействии пандемии COVID-19 на развитие неврологических осложнений у переболевших. Он отметил, что у таких людей наблюдается увеличение случаев инсульта, синдрома Гийена-Барре и других серьезных состояний.

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По словам Шамалова, значительная часть пациентов, перенесших коронавирус даже в легкой форме, сталкиваются с продолжительными жалобами на ухудшение когнитивных функций. Врач отметил, что эта группа пациентов стала стабильной категорией, требующей медицинского вмешательства в стационарах и поликлиниках, сообщает "RT".

Признаки инсульта