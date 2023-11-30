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Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь

Здоровье

Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимаются за истину. Врачи, участвующие в программе "Жить здорово", рассказали о них, чтобы развенчать эти мифы.

Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Одним из таких мифов является убеждение в том, что закуска способна снизить уровень алкоголя в крови. Однако фактически концентрация алкоголя зависит исключительно от его объема, потребленного человеком, и прием пищи не влияет на этот показатель.

Еще одним заблуждением является уверенность в том, что алкоголь способствует лучшему сну. На самом деле это не так. Алкоголь отрицательно влияет на качество сна, особенно на его первую фазу. Кроме того, алкоголь действует как диуретик, что может привести к необходимости посещать туалет.

Также распространено заблуждение о том, что можно избежать похмелья, не смешивая различные напитки или не меняя их крепость. Однако это не имеет значения, поскольку похмелье зависит исключительно от количества употребленного алкоголя. Некоторые люди считают, что можно "подготовить" печень к алкоголю, употребляя его ежедневно, но это неверно и может привести к серьезным повреждениям печени и заболеваниям.

Также врачи предупредили о том, что нельзя различить метиловый и этиловый спирт по цвету, запаху или цвету пламени. Однако метиловый спирт крайне токсичен и может быть смертельно опасным, как отмечено в программе "Жить здорово".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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