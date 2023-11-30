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Диетолог Муди раскрыла неожиданную пользу фасоли

1:32
Здоровье

Фасоль представляет собой один из немногих питательных продуктов, который, употребляемый в значительных количествах, способствует избежанию переедания и, следовательно, не приводит к набору лишних килограммов, а, наоборот, содействует похудению. Этот неожиданный положительный эффект фасоли был выявлен диетологом Дестини Муди в беседе с изданием Eat This, Not That!.

Диетолог Муди раскрыла неожиданную пользу фасоли
Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Муди рекомендует включать фасоль в рацион еды регулярно, поскольку она обладает богатым содержанием клетчатки, белка и разнообразных питательных веществ. Кроме того, поскольку фасоль является низкокалорийным продуктом с отсутствием холестерина и низким содержанием жиров, она способствует стабилизации кровяного давления и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа, согласно мнению специалистки.

Эксперт также подчеркнула, что бобовые являются отличным источником магния и витаминов группы B, необходимых для поддержания активного образа жизни и сжигания калорий. Она также отметила, что растительный белок, содержащийся в фасоли, способствует сохранению мышечной массы в процессе похудения. Кроме того, блюда с использованием фасоли долго сохраняют чувство сытости и помогают предотвратить переедание, благодаря растворимой клетчатке, которая увеличивает объем пищи в желудке и замедляет процесс переваривания, по словам диетолога.

Вот что будет, если есть фасоль каждый день (это чудо-еда)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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