Диетолог Муди раскрыла неожиданную пользу фасоли

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фасоль представляет собой один из немногих питательных продуктов, который, употребляемый в значительных количествах, способствует избежанию переедания и, следовательно, не приводит к набору лишних килограммов, а, наоборот, содействует похудению. Этот неожиданный положительный эффект фасоли был выявлен диетологом Дестини Муди в беседе с изданием Eat This, Not That!.

Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Муди рекомендует включать фасоль в рацион еды регулярно, поскольку она обладает богатым содержанием клетчатки, белка и разнообразных питательных веществ. Кроме того, поскольку фасоль является низкокалорийным продуктом с отсутствием холестерина и низким содержанием жиров, она способствует стабилизации кровяного давления и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа, согласно мнению специалистки.

Эксперт также подчеркнула, что бобовые являются отличным источником магния и витаминов группы B, необходимых для поддержания активного образа жизни и сжигания калорий. Она также отметила, что растительный белок, содержащийся в фасоли, способствует сохранению мышечной массы в процессе похудения. Кроме того, блюда с использованием фасоли долго сохраняют чувство сытости и помогают предотвратить переедание, благодаря растворимой клетчатке, которая увеличивает объем пищи в желудке и замедляет процесс переваривания, по словам диетолога.

Вот что будет, если есть фасоль каждый день (это чудо-еда)