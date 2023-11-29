Сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго объяснил в интервью Pravda.Ru, какие факторы могут привести к внезапному отрыву тромба у пациента.
По его словам, большое значение имеет наследственная предрасположенность в совокупности с рядом факторов.
"Длительная поездка, длительное вынужденное неудобное положение, может быть, какая-то острая вирусная инфекция. Совпадение нескольких факторов плюс наличие наследственной предрасположенности, которую у всех поголовно не выявишь", — пояснил доктор.
Как отметил врач, всех людей невозможно обследовать на предмет тромбофилий. При этом он добавил, что сегодня каждый пациент может пройти специальный тест в лаборатории, который покажет генетическую предрасположенность к тому или иному заболеванию. Если в семье есть проблемы с тромбами, рекомендуется не откладывать обследование, уточнил Дробязго.
Он также подчеркнул, что при тромбозе не всегда сразу наступает смерть.
"Бывает просто тромбоз. Вот таких людей надо проверять. Просто сдают определённые анализы, а дальше начинается терапия. Пациент будет отнесён к группе риска", — сказал специалист.
Дробязко предупредил, что при высоком риске тромбоза человеку назначают ряд лекарственных препаратов для пожизненного приёма.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.