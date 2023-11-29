Хирург Дробязго: наследственность и острая инфекция могут привести к отрыву тромба

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго объяснил в интервью Pravda.Ru, какие факторы могут привести к внезапному отрыву тромба у пациента.

Фото: Openverse by Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

По его словам, большое значение имеет наследственная предрасположенность в совокупности с рядом факторов.

"Длительная поездка, длительное вынужденное неудобное положение, может быть, какая-то острая вирусная инфекция. Совпадение нескольких факторов плюс наличие наследственной предрасположенности, которую у всех поголовно не выявишь", — пояснил доктор.

Как отметил врач, всех людей невозможно обследовать на предмет тромбофилий. При этом он добавил, что сегодня каждый пациент может пройти специальный тест в лаборатории, который покажет генетическую предрасположенность к тому или иному заболеванию. Если в семье есть проблемы с тромбами, рекомендуется не откладывать обследование, уточнил Дробязго.

Он также подчеркнул, что при тромбозе не всегда сразу наступает смерть.

"Бывает просто тромбоз. Вот таких людей надо проверять. Просто сдают определённые анализы, а дальше начинается терапия. Пациент будет отнесён к группе риска", — сказал специалист.

Дробязко предупредил, что при высоком риске тромбоза человеку назначают ряд лекарственных препаратов для пожизненного приёма.