В абхазском Сухуме завершилась церемония прощания с корреспондентом РИА Новости Дмитрием Статейновым.
На похоронах были замечены сотрудники Министерства обороны Абхазии, общественники и журналисты.
Собравшиеся отметили, что Дмитрий был профессионалом своего дела, а также общительным человеком, который любил Абхазию и её жителей.
Ранее сообщалось, что у Статейнова оторвался тромб. Эту информацию подтвердил отец корреспондента.
На момент смерти журналисту был всего 41 лет. По словам родственников Статейнова, каких-либо серьёзных заболеваний у него не было, жизнь репортёра оборвалась внезапно.
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