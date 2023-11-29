Корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова похоронили в Сухуме

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В абхазском Сухуме завершилась церемония прощания с корреспондентом РИА Новости Дмитрием Статейновым.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

На похоронах были замечены сотрудники Министерства обороны Абхазии, общественники и журналисты.

Собравшиеся отметили, что Дмитрий был профессионалом своего дела, а также общительным человеком, который любил Абхазию и её жителей.

Ранее сообщалось, что у Статейнова оторвался тромб. Эту информацию подтвердил отец корреспондента.

На момент смерти журналисту был всего 41 лет. По словам родственников Статейнова, каких-либо серьёзных заболеваний у него не было, жизнь репортёра оборвалась внезапно.