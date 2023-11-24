Умер корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов

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Собственный корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался. Об этом агентству сообщил отец погибшего.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

"Да, правда. Он в Ростов уехал… Ещё не знаю ничего, говорят, тромб оторвался", — сказал Александр Статейнов.

Корреспондент скончался в 41 год. Отец добавил, что у него не было никаких заболеваний, и он работал над новыми проектами. Вдова и дочь собираются отправиться в Ростов-на-Дону.

Статейнов также был автором военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвящённого 80-летию Битвы за Кавказ. В декабре 2021 года его работу представили на Международном военно-историческом форуме Минобороны, а в ноябре 2022 года — на круглом столе "Наследники российской воинской Славы" в "Московском Доме национальностей".

Корреспондент снял несколько документальных фильмов о событиях Великой Отечественной войны в Абхазии и сыграл несколько эпизодических ролей в кино.