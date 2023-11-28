Сахарный диабет представляет собой серьезное заболевание, способное оказать негативное воздействие на различные системы организма, включая глаза, нервы, почки и кровеносные сосуды. Но, как оказывается, существуют два недостаточно известных симптома, которые могут свидетельствовать о возможном присутствии этого заболевания и проявляются в области полости рта.
Следует обратить внимание на сухость во рту и наличие фруктового запаха в дыхании. Эти два признака могут служить указанием на диабет. Тем не менее, многие люди часто пренебрегают этими признаками, связывая их с менее серьезными проблемами. Важно понимать, что они могут быть первыми сигналами развития сахарного диабета.
Также стоит обращать внимание на следующие симптомы: чрезмерную жажду, частое мочеиспускание, тошноту, усталость, помутнение зрения, боли в животе, непроизвольную потерю веса и частые повторяющиеся инфекции, такие как молочница, инфекции мочевого пузыря (цистит) и кожные инфекции, сообщает neprosto.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, диабет представляет собой состояние, при котором уровень сахара в крови становится чрезмерно высоким. Наиболее часто диагностируется второй тип диабета, когда организм либо не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо клетки организма не реагируют на инсулин должным образом.
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