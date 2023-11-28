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Диетолог Соломатина: "Жира за новогоднюю ночь отложится 200 грамм"

2:47
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

В новогодние праздники праздничный стол переполнен вкусной и не самой полезной едой, которая помимо лишнего веса может принести также и проблемы со здоровьем. Врач-диетолог Елена Соломатина в комментарии для Pravda. Ru рассказала, как не набрать лишние килограммы и что лучше готовить на Новый год.

Диетолог Соломатина: "Жира за новогоднюю ночь отложится 200 грамм"
Фото: Public Domain Pictures

"За одну новогоднюю ночь слишком много лишнего веса мы не наберем. Организм может усвоить ровно столько, сколько он может усвоить. Жира отложится только грамм 200. Но могут быть другие проблемы: с поджелудочной, желчным и прочим. Но это я говорю про одну новогоднюю ночь, а в январе у нас праздники идут до конца месяца”, — рассказала эксперт.

Врач рекомендовала не садиться на строгую диету до Нового года, потому что организм почувствует большое количество еды и будет откладывать ее в жир, что приведет к явному набору веса. 31 декабря нужно питаться как обычно: завтрак, обед, ужин, и пить больше жидкости. Лучше делать акцент на проводы Старого Нового года, можно сделать поздний и плотный ужин. А сам Новый год встретить легкими изысками и деликатесами, запивая небольшим количеством игристого.

Диетолог также посоветовала немного изменить составы привычных новогодних блюд. Например, салат оливье делать не с колбасой, а с телятиной и курятиной. Майонез можно разбавлять нежирным йогуртом. Добавлять как можно больше зелени: укроп, листья салата, сельдерей. Также, например, из классического салата селедка под шубой убрать картошку, оставить только морковь и свеклу. Основным блюдом лучше делать не мясо, а рыбу, она менее жирная.

"Главное, соблюдать перерывы: поел и дальше. Стоит подготовить новогоднюю программу, чтобы она была интересной. Если на свежем воздухе, то какие-то конкурсы, танцы, игры. В общем, постоянно делать какие-то перерывы, а не сидеть, уставившись в телевизор, и бездумно все это поедать. Зелень должна быть около тарелки. Когда мы накладываем что-то, то полтарелки у нас зелени, а четверть тарелки — какого-нибудь салата. Не надо все сразу класть”, — отметила Елена Соломатина.

Также всегда стоит пить много жидкости, потому что часто жажду путают с голодом. Это может быть минералка или вода с лимоном. Эксперт рассказала, что "расслабляться” таким образом можно только одну новогоднюю ночь, а с 1 января возвращаться в привычный режим и к нормальному, сбалансированному питанию.

 

 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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