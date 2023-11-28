Диетолог Соломатина: "Жира за новогоднюю ночь отложится 200 грамм"

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В новогодние праздники праздничный стол переполнен вкусной и не самой полезной едой, которая помимо лишнего веса может принести также и проблемы со здоровьем. Врач-диетолог Елена Соломатина в комментарии для Pravda. Ru рассказала, как не набрать лишние килограммы и что лучше готовить на Новый год.

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"За одну новогоднюю ночь слишком много лишнего веса мы не наберем. Организм может усвоить ровно столько, сколько он может усвоить. Жира отложится только грамм 200. Но могут быть другие проблемы: с поджелудочной, желчным и прочим. Но это я говорю про одну новогоднюю ночь, а в январе у нас праздники идут до конца месяца”, — рассказала эксперт.

Врач рекомендовала не садиться на строгую диету до Нового года, потому что организм почувствует большое количество еды и будет откладывать ее в жир, что приведет к явному набору веса. 31 декабря нужно питаться как обычно: завтрак, обед, ужин, и пить больше жидкости. Лучше делать акцент на проводы Старого Нового года, можно сделать поздний и плотный ужин. А сам Новый год встретить легкими изысками и деликатесами, запивая небольшим количеством игристого.

Диетолог также посоветовала немного изменить составы привычных новогодних блюд. Например, салат оливье делать не с колбасой, а с телятиной и курятиной. Майонез можно разбавлять нежирным йогуртом. Добавлять как можно больше зелени: укроп, листья салата, сельдерей. Также, например, из классического салата селедка под шубой убрать картошку, оставить только морковь и свеклу. Основным блюдом лучше делать не мясо, а рыбу, она менее жирная.

"Главное, соблюдать перерывы: поел и дальше. Стоит подготовить новогоднюю программу, чтобы она была интересной. Если на свежем воздухе, то какие-то конкурсы, танцы, игры. В общем, постоянно делать какие-то перерывы, а не сидеть, уставившись в телевизор, и бездумно все это поедать. Зелень должна быть около тарелки. Когда мы накладываем что-то, то полтарелки у нас зелени, а четверть тарелки — какого-нибудь салата. Не надо все сразу класть”, — отметила Елена Соломатина.

Также всегда стоит пить много жидкости, потому что часто жажду путают с голодом. Это может быть минералка или вода с лимоном. Эксперт рассказала, что "расслабляться” таким образом можно только одну новогоднюю ночь, а с 1 января возвращаться в привычный режим и к нормальному, сбалансированному питанию.