Daily Mail: сладкий запах изо рта может быть признаком сахарного диабета

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Консультант-хирург Адам Фрош из больницы Листер в Британии сообщил Daily Mail, что различные запахи изо рта могут свидетельствовать о различных заболеваниях. Например, кислый запах может быть признаком кислотного рефлюкса, сладкий запах может указывать на сахарный диабет, а запах плесени может быть связан с циррозом печени.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Врач пояснил, что кислотный запах изо рта может указывать на кислотный рефлюкс, при котором кислота из желудка возвращается в пищевод. Легкий запах плесени может быть признаком тяжелого цирроза печени, характеризующегося нарушением структуры печени из-за разрастания соединительной ткани.

Сладкий, "фруктовый" запах может быть характерным признаком сахарного диабета первого типа, связанного с недостаточным производством инсулина и повышением уровня глюкозы в крови. Запах вызывается диабетическим кетоацидозом, при котором организм начинает сжигать жир вместо сахара, образуя сладковатые "фруктовые" кетоны.

Сомнительные проявления изо рта могут быть важными сигналами о состоянии здоровья.

Первые симптомы сахарного диабета