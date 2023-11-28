Гастроэнтеролог Кожевникова: какао и глинтвейн наносят вред желудку

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Олеся Кожевникова перечислила продукты, употребление которых следует сократить в холодный период во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом.

Фото: freepik.com

По её словам, с наступлением холодов люди часто готовят глинтвейн. Если человек страдает от гастрита или имеет проблемы с желчным пузырём, ему стоит отказаться от этого напитка или ограничить его употребление, пояснила доктор.

Другим популярным напитком осенью и зимой становится какао. Врач посоветовала готовить его на воде в случае диареи и непереносимости лактозы.

Кроме того, специалист предупредила, что горячий чай может привести к раздражению слизистой желудка и ухудшить состояние пациента с гастритом, передаёт "Лайф".

Кожевникова также призвала ограничить употребление печенья и пряников во избежание проблем с поджелудочной железой и желчным пузырём. Если у человека диагностированы болезни почек или гипертония, ему необходимо отказаться от квашеной капусты, резюмировала доктор.

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