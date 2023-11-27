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Врач рассказала, как быстро поднять давление: для этого нужен стакан воды

1:01
Здоровье

Низкое давление, или гипотония, может привести к таким симптомам, как головокружение, слабость, усталость и даже потеря сознания. Это состояние может быть опасным, особенно если сопровождается другими тревожными сигналами, такими как холодный пот, тахикардия и шум в ушах. В более тяжелых случаях оно может привести к приступам рвоты, обморокам и недостатку воздуха, рассказывает читателям Pravda. Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Врач рассказала, как быстро поднять давление: для этого нужен стакан воды
Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

Врач перечислила несколько способов поднять давление в домашних условиях:

  1. Съесть что-то соленое.
  2. Выпить стакан воды.
  3. Надеть компрессионные чулки.
  4. Принять правильную позу.
  5. Выпить чашку крепкого кофе.
  6. Принять холодный душ.

Если низкое давление сопровождается неприятными симптомами, важно обратиться к врачу для установления причин и назначения лечения.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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