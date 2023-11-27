Врач рассказала, как быстро поднять давление: для этого нужен стакан воды

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Низкое давление, или гипотония, может привести к таким симптомам, как головокружение, слабость, усталость и даже потеря сознания. Это состояние может быть опасным, особенно если сопровождается другими тревожными сигналами, такими как холодный пот, тахикардия и шум в ушах. В более тяжелых случаях оно может привести к приступам рвоты, обморокам и недостатку воздуха, рассказывает читателям Pravda. Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

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Врач перечислила несколько способов поднять давление в домашних условиях:

Съесть что-то соленое. Выпить стакан воды. Надеть компрессионные чулки. Принять правильную позу. Выпить чашку крепкого кофе. Принять холодный душ.

Если низкое давление сопровождается неприятными симптомами, важно обратиться к врачу для установления причин и назначения лечения.