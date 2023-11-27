Низкое давление, или гипотония, может привести к таким симптомам, как головокружение, слабость, усталость и даже потеря сознания. Это состояние может быть опасным, особенно если сопровождается другими тревожными сигналами, такими как холодный пот, тахикардия и шум в ушах. В более тяжелых случаях оно может привести к приступам рвоты, обморокам и недостатку воздуха, рассказывает читателям Pravda. Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
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Врач перечислила несколько способов поднять давление в домашних условиях:
Съесть что-то соленое.
Выпить стакан воды.
Надеть компрессионные чулки.
Принять правильную позу.
Выпить чашку крепкого кофе.
Принять холодный душ.
Если низкое давление сопровождается неприятными симптомами, важно обратиться к врачу для установления причин и назначения лечения.
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