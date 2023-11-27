Ученые заявили, что секс в пожилом возрасте улучшает память

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Израиля объявили, что занятие сексом в пожилом возрасте оказывает положительное воздействие на когнитивные функции, в частности на память.

Фото: openverse by tinafranklindg is licensed under CC BY 2.0

Результаты данного исследования доступны в журнале Archives of Sexual Behavior.

В ходе эксперимента научные сотрудники отслеживали состояние памяти 2672 мужчин и 3344 женщин, преодолевших пятьдесят лет. Средний возраст участников составил 66 лет. Они отвечали на вопросы и проходили тесты на проверку памяти. Анкета включала вопросы о личной жизни, режиме дня, питании, вредных привычках и других факторах, которые могут оказать влияние на когнитивные способности.

Согласно результатам, у тех, кто занимался сексом чаще и ощущал эмоциональную связь с партнером в процессе близости, наблюдалось улучшение памяти.

Тем не менее, ученые пока не готовы с уверенностью заявить, каким образом секс воздействует на память. Они не исключают, что люди, поддерживающие общее здоровье в пожилом возрасте, чаще занимаются сексом и обладают лучшей памятью, при этом это необязательно свидетельствует о том, что первое вызывает второе.

Следовательно, исследователи планируют продолжить свои исследования, чтобы выяснить, существует ли реальная связь между хорошей памятью и интимной жизнью.