Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывшая жена Стаса Пьехи пожаловалась, что их сыну из-за хулиганства пришлось сменить три школы
Как укрывать персик на зиму: основные советы
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
Акцизы на вино и шампанское увеличатся втрое с мая 2024 года
Учёные США обнаружили полезное свойство лидокаина в лечении рака
В 2024 году акциз на табак поднимут сильнее, чем планировалось
Командующий СВ ВСУ Сырский сообщил о сложной ситуации для ВСУ под Бахмутом
Смертельная пластика: в Петербурге пациентка умерла после серии пластических операций
"МОЭК" взыскал более 1 млрд в процедуре банкротства должников

Ученые заявили, что секс в пожилом возрасте улучшает память

1:31
Здоровье

Ученые из Израиля объявили, что занятие сексом в пожилом возрасте оказывает положительное воздействие на когнитивные функции, в частности на память.

Ученые заявили, что секс в пожилом возрасте улучшает память
Фото: openverse by tinafranklindg is licensed under CC BY 2.0

Результаты данного исследования доступны в журнале Archives of Sexual Behavior.

В ходе эксперимента научные сотрудники отслеживали состояние памяти 2672 мужчин и 3344 женщин, преодолевших пятьдесят лет. Средний возраст участников составил 66 лет. Они отвечали на вопросы и проходили тесты на проверку памяти. Анкета включала вопросы о личной жизни, режиме дня, питании, вредных привычках и других факторах, которые могут оказать влияние на когнитивные способности.

Согласно результатам, у тех, кто занимался сексом чаще и ощущал эмоциональную связь с партнером в процессе близости, наблюдалось улучшение памяти.

Тем не менее, ученые пока не готовы с уверенностью заявить, каким образом секс воздействует на память. Они не исключают, что люди, поддерживающие общее здоровье в пожилом возрасте, чаще занимаются сексом и обладают лучшей памятью, при этом это необязательно свидетельствует о том, что первое вызывает второе.

Следовательно, исследователи планируют продолжить свои исследования, чтобы выяснить, существует ли реальная связь между хорошей памятью и интимной жизнью.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Губарев Виктор
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
Специалист Балаев Азамат
Диагностика и лечение простатита, цистита, уретрита, урогенитальных инфекций, проведение цистоскопии, проведение урологических операций
Популярное
Главное не победа: на этапе Кубка мира лыжник отморозил половой орган

Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.

Лыжник из Швеции отморозил свой половой орган на этапе Кубка мира
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Эксперты составили рейтинг самых проблемных автомобилей на "вторичке"
Клара Новикова объяснила, как появился флаг Украины на её концерте в Москве
Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Последние материалы
Командующий СВ ВСУ Сырский сообщил о сложной ситуации для ВСУ под Бахмутом
Смертельная пластика: в Петербурге пациентка умерла после серии пластических операций
"МОЭК" взыскал более 1 млрд в процедуре банкротства должников
Германия выделила €24,5 млн "Укрэнерго" для восстановления энергетических объектов
В ГД внесли законопроект о выплате 15 тысяч рублей родителям школьников
В России с декабря начнётся эксперимент по маркировке радиоэлектроники
Президент Польши Дуда признался, что его радует новое правительство
На благоустройство Вологодской области в 2024 году выделят 1,2 млрд рублей
Автоэксперт Субботин рассказал, как выехать, если машину замело
Замлавы Минтранса Игорь Чалик освобождён от должности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников