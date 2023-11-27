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Эксперты рассказали, когда можно добавлять сахар в чай

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Здоровье

Чай, популярный напиток по всему миру, стал объектом дебатов о том, стоит ли добавлять в него сахар. Видимые и неочевидные аспекты этого вопроса зависят от индивидуальных предпочтений и потребностей.

Эксперты рассказали, когда можно добавлять сахар в чай
Фото: Openverse by A Girl With Tea is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на то, что чай часто рекомендуется как бодрящий напиток с низким содержанием калорий, профессиональные дегустаторы утверждают, что добавление сахара может улучшить вкус и аромат, а также временно поднять уровень глюкозы в крови, что полезно при слабости.

В то время как некоторые люди предпочитают сладкий чай, другие могут предпочесть его без сахара, особенно в ситуациях, связанных с заботой о здоровье, регулированием уровня сахара или особыми медицинскими условиями. Всегда существуют альтернативы в виде натуральных подсластителей, таких как мед или стевия, для тех, кто хочет избежать обычного сахара.

Можно ли пить чай с сахаром? Чай и сахар.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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