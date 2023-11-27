Эксперты рассказали, когда можно добавлять сахар в чай

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай, популярный напиток по всему миру, стал объектом дебатов о том, стоит ли добавлять в него сахар. Видимые и неочевидные аспекты этого вопроса зависят от индивидуальных предпочтений и потребностей.

Фото: Openverse by A Girl With Tea is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на то, что чай часто рекомендуется как бодрящий напиток с низким содержанием калорий, профессиональные дегустаторы утверждают, что добавление сахара может улучшить вкус и аромат, а также временно поднять уровень глюкозы в крови, что полезно при слабости.

В то время как некоторые люди предпочитают сладкий чай, другие могут предпочесть его без сахара, особенно в ситуациях, связанных с заботой о здоровье, регулированием уровня сахара или особыми медицинскими условиями. Всегда существуют альтернативы в виде натуральных подсластителей, таких как мед или стевия, для тех, кто хочет избежать обычного сахара.

Можно ли пить чай с сахаром? Чай и сахар.