Диетолог Джервасио назвала хлеб, от которого не вздувается живот

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлеб, который не провоцирует вздутие живота, — это хлеб, приготовленный на закваске, как сообщила американская врач-диетолог Кэтрин Джервасио. Согласно исследованиям, на которые она ссылалась, большинство видов хлеба содержат вещества, способные ухудшить пищеварение и вызвать вздутие. В отличие от них, хлеб на закваске, проходящий процесс ферментации, является исключением. Джервасио пояснила, что этот процесс делает хлеб легче усваиваемым, снижая вероятность вздутия живота и других проблем с пищеварением.

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Кроме того, такой продукт имеет низкое содержание ферментируемых углеводов, что делает его более благоприятным для здоровья кишечника по сравнению с большинством других видов хлеба.

"Этот хлеб подвергается процессу ферментации, в ходе которого натуральные дрожжи и бактерии расщепляют часть углеводов. Этот процесс облегчает переваривание хлеба и снижает вероятность вздутия живота и других проблем с пищеварением", — отметила она.

В отличие от большинства других видов хлеба, приготовленных из пшеницы, который содержит большое количество пищевых добавок, хлеб на закваске является более здоровым выбором для переваривания.

Диетолог подчеркнула, что реакции организмов на пищу могут различаться, и рекомендует обращать внимание на свои ощущения после употребления пищи. В целом, большинство экспертов согласны в том, что хлеб, приготовленный на закваске, вероятно, будет легче перевариваться для большинства людей.