Доктор Мясников прыгнул в прорубь и назвал три правила ЗОЖ: холодная вода, физкультура, правильное питание

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Александр Мясников рассказал о трёх правилах здорового образа жизни.

Фото: Инстаграм Мясникова

Мясников продемонстрировал свою закалку. Он вышел на мороз в одних шортах и прыгнул в воду, покрытую слоем льда и снега.

"У человека есть три доктора: холодная вода, физические упражнения и правильное питание. Да — ещё хорошее настроение", — написал медик в своём микроблоге.

Врач объяснил, что уже позанимался физическими упражнениями, а после плавания в ледяной воде пойдёт есть кашу.

Ранее Александр Мясников рассказал, как спастись от деменции.