Ученые из США нашли простой способ вылечить тяжелую форму коронавируса

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье Ваше здоровье

Народные средства, издавна применяемые для лечения и профилактики простудных заболеваний, могут быть эффективными и для борьбы с короновирусной инфекцией.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Исследование, проведенное учеными из Университета Тринити в штате Техас, показало, что промывание носоглотки раствором соли и полоскание горла может помочь пациентам с COVID-19, сообщает "АиФ".

Исследователи решили испытать дедовский метод лечения ковида. Для этого они отобрали 55 человек с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусом.

Испытуемые должны были в течение двух недель полоскать горло и промывать нос соленой водой по 5 минут 4 раза в день.

При этом, пациентов разделили на две группы: одни делали процедуры с минимальным содержанием соли, у других раствор был более насыщенным.

В результате ученые заметили, что полоскание насыщенным соленым раствором снижало симптомы короновируса и не давало ему переходить в более тяжелую форму.

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