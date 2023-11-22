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Ученые из США нашли простой способ вылечить тяжелую форму коронавируса

1:05
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Народные средства, издавна применяемые для лечения и профилактики простудных заболеваний, могут быть эффективными и для борьбы с короновирусной инфекцией.

Ученые из США нашли простой способ вылечить тяжелую форму коронавируса
Фото: https://pbs.twimg.com/

Исследование, проведенное учеными из Университета Тринити в штате Техас, показало, что промывание носоглотки раствором соли и полоскание горла может помочь пациентам с COVID-19, сообщает "АиФ".

Исследователи решили испытать дедовский метод лечения ковида. Для этого они отобрали 55 человек с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусом.

Испытуемые должны были в течение двух недель полоскать горло и промывать нос соленой водой по 5 минут 4 раза в день.

При этом, пациентов разделили на две группы: одни делали процедуры с минимальным содержанием соли, у других раствор был более насыщенным.

В результате ученые заметили, что полоскание насыщенным соленым раствором снижало симптомы короновируса и не давало ему переходить в более тяжелую форму.

Народные средства лечения простуды. Что не так с малиной и горчичниками?
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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