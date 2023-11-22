Народные средства, издавна применяемые для лечения и профилактики простудных заболеваний, могут быть эффективными и для борьбы с короновирусной инфекцией.
Исследование, проведенное учеными из Университета Тринити в штате Техас, показало, что промывание носоглотки раствором соли и полоскание горла может помочь пациентам с COVID-19, сообщает "АиФ".
Исследователи решили испытать дедовский метод лечения ковида. Для этого они отобрали 55 человек с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусом.
Испытуемые должны были в течение двух недель полоскать горло и промывать нос соленой водой по 5 минут 4 раза в день.
При этом, пациентов разделили на две группы: одни делали процедуры с минимальным содержанием соли, у других раствор был более насыщенным.
В результате ученые заметили, что полоскание насыщенным соленым раствором снижало симптомы короновируса и не давало ему переходить в более тяжелую форму.
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