У рака простаты на ранней стадии может не наблюдаться никаких симптомов. Единственное, что может в данном случае насторожить — это проблемы с мочеиспусканием и боли в нижней части живота. Об этом сообщил врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин.
"Простата охватывает мочеиспускательный канал, поэтому первые симптомы рака связаны с затруднением или учащением мочеиспускания. Также может проявиться болевой синдром, в частности боли могут возникать внизу живота", — сказал Черёмушкин в разговоре с NEWS.ru.
Также при раке простаты могут наблюдаться проблемы с эрекцией, добавил онколог.
Черёмушкин рассказал, что рак простаты сегодня хорошо поддаётся лечению, для чего пациенту может быть проведена хирургическая операция, лучевая терапия либо же выбрано медикаментозное лечение.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.