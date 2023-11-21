Проблемы с мочеиспусканием и боли внизу живота могут быть первыми симптомами рака простаты

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У рака простаты на ранней стадии может не наблюдаться никаких симптомов. Единственное, что может в данном случае насторожить — это проблемы с мочеиспусканием и боли в нижней части живота. Об этом сообщил врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин.

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"Простата охватывает мочеиспускательный канал, поэтому первые симптомы рака связаны с затруднением или учащением мочеиспускания. Также может проявиться болевой синдром, в частности боли могут возникать внизу живота", — сказал Черёмушкин в разговоре с NEWS.ru.

Также при раке простаты могут наблюдаться проблемы с эрекцией, добавил онколог.

Черёмушкин рассказал, что рак простаты сегодня хорошо поддаётся лечению, для чего пациенту может быть проведена хирургическая операция, лучевая терапия либо же выбрано медикаментозное лечение.

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