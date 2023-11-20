Эндокринолог предупредил об опасности интервального голодания: могут быть проблемы с желчным пузырём

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Результатом ошибок при интервальном голодании может стать желчнокаменная болезнь. Об этом предупредила эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия.

Фото: https://www.ph2nutrition.com/pages/everything-you-need-to-know-about-therapeutic-diets

Врач рассказала, что во время голодания стенки желчного пузыря не сокращаются, в результате чего желчь застаивается. Для функционирования желчного пузыря организму требуется пища, пишет Газета.Ru.

"Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать. В этом случае у людей с предрасположенностью к образованию камней в желчном пузыре или с так называемым "ленивым желчным пузырем" развитие желчно-каменной болезни может прогрессировать", — пояснила Катхурия.

Также вред организму наносит плохое разнообразие рациона во время голодания, ведь таким образом человек не получает ценные питательные вещества — микроэлементы, белки, витамины.

Перед тем, как начать голодать, эндокринолог посоветовала сдать биохимический анализ крови, чтобы понять, не испытывает ли организм недостатка в белках и витаминах.

Врач добавила, что увеличивать длительность периодов голодания нужно постепенно, чтобы не заработать себе расстройства пищевого поведения и проблемы со здоровьем.

Идеальная схема для интервального голодания. Как начать интервальное голодание.