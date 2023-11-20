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Эндокринолог предупредил об опасности интервального голодания: могут быть проблемы с желчным пузырём

1:22
Здоровье

Результатом ошибок при интервальном голодании может стать желчнокаменная болезнь. Об этом предупредила эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия.

Эндокринолог предупредил об опасности интервального голодания: могут быть проблемы с желчным пузырём
Фото: https://www.ph2nutrition.com/pages/everything-you-need-to-know-about-therapeutic-diets

Врач рассказала, что во время голодания стенки желчного пузыря не сокращаются, в результате чего желчь застаивается. Для функционирования желчного пузыря организму требуется пища, пишет Газета.Ru.

"Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать. В этом случае у людей с предрасположенностью к образованию камней в желчном пузыре или с так называемым "ленивым желчным пузырем" развитие желчно-каменной болезни может прогрессировать", — пояснила Катхурия.

Также вред организму наносит плохое разнообразие рациона во время голодания, ведь таким образом человек не получает ценные питательные вещества — микроэлементы, белки, витамины.

Перед тем, как начать голодать, эндокринолог посоветовала сдать биохимический анализ крови, чтобы понять, не испытывает ли организм недостатка в белках и витаминах.

Врач добавила, что увеличивать длительность периодов голодания нужно постепенно, чтобы не заработать себе расстройства пищевого поведения и проблемы со здоровьем.

Идеальная схема для интервального голодания. Как начать интервальное голодание.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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