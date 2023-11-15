Британские врачи рассказали, как правильно практиковать интервальное голодание

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Питание в десятичасовом окне, согласно последним данным крупнейшего в Великобритании общественного научного исследования, связано с повышением уровня энергии и настроения, а также с уменьшением ощущения голода. Эти выводы были представлены сегодня исследователями из Королевского колледжа Лондона на Европейской конференции по питанию.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Интервальное голодание (ИГ), или ограничение приема пищи в определенный период времени, становится популярным методом снижения веса. Десятичасовое окно подразумевает ограничение времени приема пищи до десяти часов в день, с последующим голоданием в течение 14 часов. Например, если первый прием пищи произошел в 9 утра, последний должен быть завершен к 19:00.

Вопреки тому, что некоторые сторонники ИГ обычно рекомендуют более короткие временные интервалы, результаты, представленные в абстракте, указывают на положительные изменения в настроении, энергии и ощущении голода при приеме пищи в десятичасовом окне. Те, кто придерживался установленного графика питания, получали больше выгод, чем те, кто изменял его ежедневно, сообщает "Центральная служба новостей".

Таким образом, периодическое голодание может положительно сказываться на здоровье в реальных условиях, и для достижения этого не обязательно прибегать к строгим ограничениям.

Это исследование дополняет растущее количество данных, подчеркивающих важность не только того, что вы едите, но и времени приема пищи. Это становится важной диетической привычкой, способной оказывать благотворное воздействие на здоровье.

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Интервальное голодание: Как правильно начать (русская озвучка)